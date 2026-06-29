Врач предупредил о влиянии вейпов на легкие

Хирург, главный врач научно-клинического центра №1 Российского научного центра хирургии имени академика Б. В. Петровского Сергей Попов рассказал, как вейпы влияют на легкие. О том, чем опасна эта привычка, он предупредил в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

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Врач объяснил, что у курильщиков поражается ткань легких. Когда она заживает, полезная площадь легких уменьшается. Попов отметил, что из-за этого ухудшается газообмен, происходит кислородное голодание. В результате курильщики тяжелее и дольше болеют обычными болезнями, например, сезонными респираторными вирусными инфекциями. Наконец, у них могут развиться тяжелые пневмонии, во время которых будет необходима длительная искусственная вентиляция легких.

«Допустим, два пациента: один курильщик, второй — нет, и одно и то же заболевание протекает по-разному. Поэтому хочется кричать во всеуслышание: ребята, подумайте сейчас о своем будущем», — добавил врач.

Ранее пульмонолог Лара Браво сделала предупреждение семьям курильщиков. По словам Браво, у людей, которые регулярно подвергаются пассивному курению, на 20-25 процентов повышается риск развития рака легких.