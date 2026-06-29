Терапевт рассказал, кому противопоказана шаурма

Блюдо из уличных ларьков может представлять серьёзную угрозу. Об этом предупреждает врач-терапевт и генетический консультант Ирина Налимова в беседе с UfaTime.ru.

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При этом сама по себе шаурма, подчёркивает врач, не является «мусорной едой». При идеальном исполнении она могла бы быть сбалансированным приёмом пищи. Проблема в том, что в 95% случаев уличной продажи польза превращается во вред из-за антисанитарии, токсинов в соусах, канцерогенов и переизбытка соли.

Следует также помнить, что шаурму можно есть далеко не всем. Блюдо противопоказано нескольким категориям людей.

Людям с гастритом и рефлюксом. Жирное мясо, острый соус и сырой лук вызывают гиперсекрецию кислоты и сильную изжогу. Нормальный ужин превращается в ночь мучений. Людям с панкреатитом. Здесь речь идёт уже не о дискомфорте, а о жизни. Даже одна жирная шаурма способна спровоцировать опасное обострение хронического воспаления поджелудочной железы, которое может потребовать госпитализации. Людям со склонностью к лишнему весу. Калорийность порции — от 600 до 900 ккал, а крупная шаурма достигает 1200 ккал. Это половина дневного рациона женщины. Проблема усугубляется тем, что из-за белой муки в лаваше и сахара в соусе чувство насыщения длится недолго. В результате человек переедает и неизбежно набирает вес.

«Условно безопасной» шаурму Ирина Налимова считает только в одном случае — если человек приготовил её самостоятельно дома из свежего постного мяса, зернового лаваша и лёгкого йогуртового соуса.