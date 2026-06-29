Почему не стоит использовать яблочный уксус для снижения уровня холестерина

Онколог Владимир Ивашков подверг критике использование популярного у россиян «народного суперфуда» — яблочного уксуса, чтобы снизить уровень холестерина в крови. На эту тему он высказался в своем Telegram-канале.

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По словам Ивашкова, в одном исследовании ученые действительно обнаружили, что яблочный уксус помогал снизить общий уровень холестерина в крови. Правда, выборка оказалась очень маленькой — всего 39 человек. Именно поэтому данному исследованию доверять нельзя, подчеркнул врач.

Доктор добавил, что яблочный уксус может даже навредить здоровью.

«Важно: уксус — кислота. В неразбавленном виде он повреждает эмаль зубов и слизистую пищевода. Взаимодействует с диуретиками, инсулином и слабительными», — написал Ивашков.

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