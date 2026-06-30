Продукты против потливости: что есть в жару

Включение в рацион зеленых овощей может помочь в борьбе с повышенной потливостью. Об этом рассказала исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина, передает NEWS.ru.

По ее словам, обратный эффект вызывают продукты с кофеином, фастфуд и выпечка. Она пояснила, что чрезмерное потоотделение может быть связано не только с жарой, но и с питанием: некоторые продукты обладают термогенным эффектом, и при их расщеплении часть энергии выделяется в виде тепла. Чтобы избежать этого, Лялина посоветовала употреблять зелень и овощи зеленого цвета, а также цитрусовые, тогда как фрукты и овощи красных и желтых оттенков содержат много сахара и нежелательны.

Она также рекомендовала строго соблюдать гигиену, отказаться от курения и алкоголя, придерживаться здорового питания и минимизировать стресс. В числе продуктов, усиливающих потоотделение, биолог назвала соленую и острую пищу, фастфуд, выпечку, кофеинсодержащие продукты, продукты с высоким содержанием белка (мясо, рыба), алкоголь и сладости. Среди них также бобовые, перец, чеснок, кориандр, имбирь, шоколад, кофе, свинина, газированные и энергетические напитки, все виды чая, матча и мате.

Ранее нутрициолог, специалист по коррекции пищевого поведения Елена Милаева рассказала, что настоящий квас, приготовленный по традиционной рецептуре, может храниться не дольше двух недель. По ее словам, в идеале напиток должен состоять только из воды, ржаной муки, дрожжей и сахара, без искусственных добавок, ароматизаторов и красителей.