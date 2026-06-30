Названы самые вредные виды десерта и как их исправить

В топе вредных блюд для ЖКТ будет любой десерт категории «жареное тесто + жирный крем» (например, штрудель с масляным кремом, жареные пончики со сгущенкой).

«Сладкий жир — это идеальный шторм для эндокринной и экзокринной поджелудочной одновременно. Сахар вызывает выброс инсулина, жир — липазы. Это самый прямой путь к неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП) и вторичному панкреатиту при регулярном употреблении. Конечно, альтернативы существуют. И это, пожалуй, самый практичный вопрос. Моя задача как врача — не запрещать, а предлагать реалистичную замену, которая сохранит вкусовые ощущения, но уберет основные повреждающие факторы: перегретое масло, тугоплавкие жиры, сочетание жира с простыми сахарами и длительную термическую агрессию», — сообщил «Свободной Прессе» врач-терапевт Владимир Думинский.

Вместо жареных пончиков со сгущенкой, отметил врач, можно приготовить запеченные «протеиновые» маффины с ягодной начинкой и пломбиром на стевии.

«Основа: мука цельнозерновая или миндальная + банан для сладости + яйцо + протеиновый порошок (нейтральный) — выпекать в силиконовых формах. Крем: не сгущенка (чистый сахар+жир), а взбитый творог 5% с ванилью и заменителем сахара (эритритол) или домашний протеиновый пудинг. Вместо жарки — запекание при 180°C 15-20 минут», - отметил врач.

Альтернативой может быть замороженный банан с какао и ложечкой арахисовой пасты (без сахара) — блендировать до консистенции пломбира. В этом случае нет сочетания «глубокий жир + рафинированный сахар». Отсутствует резкий инсулиновый ответ. Белок и клетчатка дают медленное насыщение.

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