Врач сделал предупреждение любителям черешни и вишни

Гастроэнтеролог Сергей Вялов заявил, что черешня и вишня полезны для здоровья, но при одном условии они могут нанести вред организму. Такое предупреждение он сделал любителям этих ягод в своем Telegram-канале.

Вялов заявил, что суточная норма потребления вишни и черешни составляет 250 граммов. В этом случае ягоды принесут пользу организму, так как они содержат множество различных витаминов.

Однако многие люди съедают намного больше черешни — около килограмма, отметил доктор. Врач пояснил, что от такого количества ягод организм получает ударную дозу фруктозы. Это приводит к перегрузке печени и провоцирует накопление жира, добавил Вялов.

Ранее диетолог Антон Поляков предупредил об опасности магазинных фруктовых соков. В них, объяснил он, содержится большое количество сахара.