Почему не стоит устанавливать подержанные грудные импланты

Повторная эксплуатация опасна и противоречит медицинскому регламенту.

Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил доктор медицинских наук, челюстно-лицевой и пластический хирург Дмитрий Давыдов.

«Это изделие однократного использования. Они используются только однократно. Это написано во всех инструкциях на русском, на английском языке, на китайском, на каком угодно. Это изделие однократного использования. То есть любое использование их повторно — это грубое нарушение технического и медицинского регламента, это вопросы, связанные с безопасностью пациентов».

Ранее на Avito появились объявления о продаже использованных грудных имплантов. Некоторые женщины отмечают, что после продолжительной носки они сохранили «идеальное состояние». Их стоимость в среднем варьируется от 20 до 30 тыс. рублей.