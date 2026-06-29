Большинство россиян начинают обуваться с правой ноги
Большинство россиян сначала надевают обувь на правую ногу. Об этом "Газете.Ru" рассказали специалисты обувной компании Ralf Ringer, опросившие 291 покупателя. "С правой ноги начинают обуваться 200 опрошенных, или 68,7%. Левую ногу первой обувают 91 человек, или 31,3% респондентов. Таким образом, поклонников "правостороннего" способа оказалось более чем в два раза больше", — заявили эксперты. Маркетолог бренда Алексей Соколовский считает, что результаты опроса демонстрируют то, насколько устойчивыми могут быть самые незаметные потребительские привычки. "Преобладание правой ноги может быть связано с общей правосторонней моторной асимметрией, однако напрямую приравнивать эту привычку к праворукости или определенному типу мышления нельзя. Скорее, речь идет о персональном ритуале, который помогает быстрее выполнять знакомое действие и не тратить внимание на незначительный выбор", — отметил специалист. До этого стилист, дизайнер аксессуаров, основатель бренда by SKOROKHODOVA Анна Скороходова и врач-травматолог-ортопед медицинской компании "СберЗдоровье" Александр Аржаков рассказали, что при выборе обуви для прогулок в жаркую погоду необходимо учитывать наличие жесткого задника и плоскость подошвы.