Что должно быть в аптечке на случай отравления

Провизор Инна Щёкина из аптек «Столички» рассказала о том, какие средства должны быть в домашней аптечке на случай пищевого отравления. Она подчеркнула, что активированный уголь не всегда эффективен при пищевых отравлениях и его следует использовать только в случае острых отравлений лекарствами или химическими веществами.

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В первую очередь, в аптечке должны быть энтеросорбенты — препараты, которые связывают вредные вещества в кишечнике и помогают вывести их из организма. Также необходимы растворы для регидратации или порошки для их приготовления, чтобы предотвратить обезвоживание, которое является одним из главных рисков при кишечных инфекциях.

Щёкина в интервью Life.ru предостерегла от самостоятельного использования антибиотиков, противорвотных и противодиарейных средств без назначения врача, так как они могут быть неэффективны или даже вредны. Например, антибиотики не действуют на вирусные инфекции, а противодиарейные препараты замедляют выведение возбудителя из организма.

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