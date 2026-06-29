В чем опасность бессонных ночей летом

Бессонница в жаркую погоду может представлять серьезную опасность для здоровья, поскольку значительно увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, нарушая водно-электролитный баланс. Об этом кардиолог Мария Чайковская предупредила в своем Telegram-канале.

© Газета.Ru

По словам специалиста, высокие температуры сами по себе заставляют организм работать в усиленном режиме. В жару меняется тонус сосудов, сердце работает интенсивнее, а организм быстрее теряет жидкость и электролиты — минералы, регулирующие ее распределение в органах и тканях. Если при этом человек не высыпается и не успевает восстановиться ночью, дополнительная нагрузка на сердце и сосуды сохраняется.

Особенно опасно сочетание жары и бессонницы для пожилых людей, а также для пациентов с хроническими заболеваниями. В группу риска входят люди с гипертонией, сердечной недостаточностью, ишемической болезнью сердца, нарушениями сердечного ритма, сахарным диабетом и заболеваниями почек. Повышенное внимание к своему состоянию также следует проявлять тем, кто принимает мочегонные препараты или несколько лекарств для снижения артериального давления.

Кардиолог рекомендовала в жаркие дни избегать перегрева и чрезмерных физических нагрузок, контролировать артериальное давление и поддерживать достаточное потребление жидкости.

Кроме того, специалист подчеркнула важность соблюдения режима сна и циркадных ритмов. По ее словам, полноценный ночной отдых помогает организму справляться с дополнительной нагрузкой, которую создают высокие температуры.