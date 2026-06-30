Хватит есть бактерии: почему вскрытую колбасу необходимо снова варить

Врач Золотухин раскрыл россиянам правду о бактериях в колбасе и объяснил, как от них избавиться.

Колбаса – продукт, в котором много влаги, крахмала, эмульгаторов и консервантов. Во время хранения, особенно после вскрытия упаковки, в ней могут активно размножаться бактерии. Повторное отваривание помогает избавиться от патогенной микрофлоры, которая успела накопиться в продукте. Особенно это важно для детей, пожилых людей и тех, у кого ослаблен иммунитет. Об этом РИАМО рассказал врач Максим Золотухин.

– При кратковременном отваривании часть нитритов, фосфатов и избыточной соли переходит в воду. Немного, но переходит. Для тех, кто следит за давлением или имеет проблемы с почками, это не мелочь, – отметил врач.

Кроме того, по словам специалиста, значение имеют текстура и то, насколько легко продукт усваивается. Теплая колбаса с более мягкой структурой переваривается проще и меньше нагружает желудок.

Врач подчеркнул, что теперь всем срочно не нужно варить докторскую. Но если колбаса уже несколько дней лежит в холодильнике, если вы готовите ее детям или людям с хроническими заболеваниями, то пару минут в горячей воде точно не помешают, добавил эксперт.