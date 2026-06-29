Как еда делает людей зависимыми

Чипсы под сериал, банка мороженого в конце сложного рабочего дня и соленые закуски на встрече с друзьями. Иногда моменты удовольствия от еды способны привести к пищевой зависимости. Как и почему она формируется, какие продукты ее провоцируют и как с этим бороться — в материале ТАСС

Зависимость от еды и как она формируется

Некоторые люди замечают за собой частую тягу к фастфуду, сладкому, разным хрустящим и соленым снекам, например чипсам, сухарикам или семечкам. Это желание обычно связано с тем, что мозг выбирает быстрые и легкие способы получения удовольствия, а подобная еда как раз способствует этому благодаря большому содержанию соли, жира и простых углеводов, объяснила ТАСС доцент кафедры диетологии университета "Росбиотех" Анастасия Лебедева. Эти компоненты стимулируют выработку гормонов радости — дофамина и серотонина. К тому же сам процесс жевания действует успокаивающе и помогает снять напряжение.

Так формируется привычка: человек начинает тянуться к этим перекусам, когда ему скучно, грустно, тревожно или просто хочется отвлечься. Но вместе с наслаждением потребление такой пищи приносит и изменение химических процессов, указывает эксперт. Со временем для получения того же уровня удовольствия требуется все больше стимулов, что заставляет человека съедать огромные порции. Кроме того, хрустящая еда у некоторых людей ассоциируется с отдыхом, просмотром фильма или общением с друзьями — это становится своего рода ритуалом.

"Уровень привыкания к вредной еде можно сравнить с формированием глубокой колеи на грунтовой дороге. Представьте себе этот путь: первые несколько раз, когда вы проезжаете по мягкой земле, машина оставляет лишь небольшие следы. Но чем чаще вы выбираете именно этот маршрут, тем глубже продавливается почва. Со временем колея становится настолько глубокой и отчетливой, что любая машина, которая попытается проехать по этой дороге, неизбежно попадает в нее. Даже если водитель хочет свернуть, он вынужден двигаться по уже готовому, проторенному пути, потому что это путь наименьшего сопротивления, и попытка выбраться из него требует огромных усилий и мощности двигателя", — сказала Лебедева.

Мозг работает аналогично. Каждый раз, когда человек заедает стресс, скуку или усталость пачкой чипсов или сухариков, он углубляет эту "нейронную колею". Мозг запоминает короткий путь к удовольствию, поэтому, например, после сложного дня на работе он уже не тратит энергию на поиск нового решения, а автоматически направляет человека к холодильнику или кухонному шкафу.

Какие продукты вызывают зависимость

Некоторые считают, что человек испытывает тягу только к нездоровой пище, но на самом деле может проявляться зависимость и от здоровой еды, если она вызывает у человека удовольствие. Но, справедливости ради, такие ситуации встречаются реже. К продуктам с наименьшим потенциалом привыкания относятся натуральные и минимально обработанные продукты: свежие овощи (особенно листовая зелень), бобовые, цельнозерновые крупы, нежирное мясо и рыба. Они не содержат искусственных добавок и избытка сахара или соли, поэтому не вызывают резких скачков гормонов удовольствия и не формируют патологической тяги. Такие продукты способствуют длительному чувству сытости и не провоцируют переедания.

Зато регулярное употребление вкусных и калорийных продуктов может стать неотъемлемой частью жизни довольно быстро. Именно с этим связана популярность фастфуда.

Что такое фастфуд и почему от него зависят

Фастфуд — это в первую очередь концепция и способ подачи, а не список блюд. Это еда, спроектированная для быстрого потребления, в том числе на ходу.

Главная проблема и одновременно секрет ее притягательности — калорийные заправки. Именно соусы, созданные по формуле "точки блаженства" — идеального баланса соли, сахара и жира, — делают блюда фастфуда такими вкусными и вызывающими привыкание. Они маскируют истинный, часто пресный вкус ингредиентов и становятся главным источником так называемых пустых калорий, которые почти не имеют питательной ценности. Именно поэтому с виду легкий салат может иметь калорийность бургера, как, например, в случае с популярным "Цезарем". За счет заправки его энергетическая ценность может достигать 730 ккал.

Еще одна привлекательная черта фастфуда — аппетитная золотистая корочка, которая в действительности указывает на присутствие токсина, предупреждает Лебедева. Корочка создается за счет акриламида, который образуется при высокотемпературной обработке продуктов, богатых углеводами, таких как картофель фри, чипсы и крекеры. Это химическое вещество, которое классифицируется как вероятный канцероген для человека.

Правда о любимых блюдах

Помимо акриламида, при жарке во фритюре в картофеле фри также образуются трансжиры, которые разрушают клетки организма, повышают уровень "плохого" холестерина и увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний в разы. Сочетание жира, соли и крахмала делает это блюдо одним из самых тяжелых для пищеварительной системы.

Другое блюдо, привлекающее своей соленостью, — лапша быстрого приготовления.

"Это классический пример "пищевого мусора" с усилителями вкуса. Глутамат натрия при частом употреблении искажает вкусовые рецепторы, делая натуральную еду безвкусной и усиливая тягу к подобной пище. Лапша и приправы часто обжариваются в пальмовом, рапсовом или соевом масле очень низкого сорта, что приводит к образованию вредных трансжиров. В одной порции такой лапши содержится почти половина, а иногда и вся дневная норма натрия. Это провоцирует задержку жидкости, отеки и повышает нагрузку на почки и сердечно-сосудистую систему. В продукте практически нет клетчатки, витаминов и полноценного белка. Это пустые калории, которые быстро усваиваются, вызывая новый приступ голода через короткое время", — отметила Лебедева.​​​​

Любимые многими бургеры провоцируют резкий скачок инсулина. Булочка часто содержит добавленный сахар и изготавливается из муки мелкого помола — быстрых углеводов. Котлета обычно жарится на гриле или во фритюре и часто содержит не самое качественное мясо. С учетом добавления соусов получается блюдо, перегруженное жирами и простыми углеводами, что ведет к тяжести в желудке, изжоге и набору веса.

По этой же причине может быть опасна и пицца. Один большой кусок ее классической вариации на толстом тесте с двойным сыром и жирными колбасами может содержать 300–400 ккал и более. Можно выбрать облегченный вариант этого блюда — на тонком тесте с большим количеством овощей, грибов и умеренной порцией сыра. И даже тогда она останется высококалорийным блюдом.

Коварные напитки

В попытке снизить энергетическую ценность обеда некоторые решают запивать его диетической газировкой, не подозревая, что это ловушка. Искусственные подсластители (аспартам, ацесульфам калия), не повышая уровень сахара в крови, провоцируют выброс инсулина. Организм ждет поступления калорий, но не получает их. В результате уровень глюкозы резко падает, что вызывает сильный аппетит.

Популярный в последнее время бабл ти (Bubble Tea) — чай с тапиоковыми шариками — представляет собой скорее десерт, а не напиток. Вред заключается в большом количестве сахара и калорий. В составе часто присутствуют искусственные ароматизаторы, красители и консерванты. Тапиока — это практически чистый крахмал, который дает быструю энергию, но не несет питательной ценности. Регулярное употребление ведет к резким скачкам глюкозы в крови, набору веса и повышает риск развития сахарного диабета второго типа. В напитке полностью отсутствуют пищевые волокна и белок, поэтому он не дает чувства сытости, опять же добавляя "пустые" калории к основному приему пищи.

Как бороться с зависимостью от вредной еды

Зависимость от вредной пищи чревата не только ожирением и различными заболеваниями органов ЖКТ, но и депрессией. Диеты с высоким содержанием насыщенных жиров и сахара нарушают баланс омега-3 и омега-6 жирных кислот. Преобладание омега-6, которыми богаты масла для жарки, провоцирует системное воспаление в организме. Научные исследования показали прямую связь: люди, часто питающиеся фастфудом, имеют на 42% более высокий риск развития депрессии. Еда, призванная дать быстрое удовольствие, в долгосрочной перспективе истощает ресурсы нервной системы.

Какие бывают диеты и как подобрать нужную

Бытует миф, что избавиться от пищевой зависимости легко. Но на самом деле это сложный процесс, который требует внимания и осознанного подхода, предупреждает Лебедева. Исследования показывают, что в мозге формируются устойчивые нейронные связи, которые могут сохраняться даже после отказа от вредной пищи. Если человек изредка позволяет себе "запрещенные" продукты, это может активировать старые привычки и привести к перееданию. Диетологи отмечают, что людям с пищевой зависимостью требуется полный отказ от вызывающих ее продуктов на срок от шести месяцев до года.

В борьбе с зависимостью к еде ключевую роль играет сила воли, но ее необходимо грамотно направлять и поддерживать правильными стратегиями.

"Первый шаг к победе — это честный разговор с собой. Важно понять, какая именно эмоция или ситуация заставляет вас тянуться к вредной пище. Ведение простого дневника питания, где вы отмечаете не только еду, но и свои чувства, поможет увидеть реальную картину и взять контроль над ситуацией", —​​​​​​​ отметила эксперт.

Требуется время, чтобы новая, здоровая привычка стала такой же глубокой и автоматической, какой прежде было переедание "запрещенной" пищи. Но каждый раз, сознательно выбирая новый путь, человек немного углубляет уже новую, правильную "колею", постепенно делая ее основной для своего мозга.