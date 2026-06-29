Озвучена опасность модных «корвалольных коктейлей»

В России набирает популярность опасный среди подростков тренд — так называемые корвалольные коктейли.

Школьники смешивают корвалол с газировкой, соками, энергетическими напитками и различными лекарственными препаратами в попытке добиться состояния эйфории или галлюцинаций.

Однако подобные эксперименты могут привести к тяжелому отравлению, коме и даже летальному исходу, рассказал «Известиям» профессор, врач-кардиолог Алексей Никитин.

По словам специалиста, главную опасность представляет содержащийся в корвалоле фенобарбитал — психотропное вещество из группы барбитуратов, оказывающее выраженное угнетающее воздействие на центральную нервную систему. Для детей и подростков этот препарат противопоказан, а употребление целого флакона фактически сопоставимо с приемом сильнодействующего психоактивного вещества.

«Фенобарбитал резко замедляет работу мозга. У подростка нарушается координация, возникает спутанность сознания, дезориентация, речь становится невнятной. В тяжелых случаях угнетаются жизненно важные рефлексы, включая дыхание», — пояснил Никитин.

Особую тревогу у врачей вызывает сочетание корвалола с энергетическими напитками. По словам эксперта, кофеин и другие стимуляторы заставляют организм работать активнее, тогда как фенобарбитал оказывает противоположное действие. Такая нагрузка может привести к серьезным нарушениям сердечного ритма, резким скачкам давления, потере сознания и остановке сердца.

Не менее опасным специалисты считают смешивание корвалола с лекарственными препаратами, в частности средствами от укачивания. Подобные комбинации значительно увеличивают токсическую нагрузку на организм и могут вызвать тяжелые поражения печени, психозы, галлюцинации и кому.

Кардиолог отметил, что подобные эксперименты нередко заканчиваются госпитализацией.

Напомним, ранее был назван наименее вредный фастфуд.