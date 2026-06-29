Врач рассказал об утренних привычках, которые вредят здоровью

Врач общей практики Дэвид Вайнштейн предупредил, что безобидные на первый взгляд утренние привычки могут ощутимо вредить здоровью. Список таких привычек он назвал изданию Daily Mirror.

По словам врача, многие люди после пробуждения сразу наливают себе чашку кофе и тем самым провоцируют легкое обезвоживание, сопровождающееся головной болью. Это происходит потому, что напиток имеет слабый мочегонный эффект, а организму после ночи и так не хватает жидкости. Чтобы не допустить этого, Вайнштейн посоветовал сначала пить воду, а потом переходить к кофе.

Второй ошибкой он назвал употребление готовых хлопьев на завтрак. В них много сахара, мало полезных веществ и практически нет пользы для организма. Также не лучшей идеей врач считает пропуск завтрака. По мнению специалиста, это приведет к повышенному ощущению голода к 10–11 утра и перееданию в течение дня.

Помимо этого, Вайнштейн заявил, что вредит самочувствию привычка проверять телефон сразу после пробуждения. По его мнению, поток информации создает стресс и негативно влияет на эмоциональное состояние в течение всего дня. Наконец, врач назвал большой ошибкой после пробуждения сразу садиться в автомобиль или за компьютер. Он пояснил, что для нормальной работы телу нужно ускорить кровообращение, а для этого нужна небольшая зарядка или прогулка.

Ранее американский спортивный диетолог Роксана Эхсани посоветовала отказаться от выпечки на завтрак. Также она рекомендовала пить обычный черный кофе без ароматизированных добавок, сливок и сахара.