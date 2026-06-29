Офтальмолог предупредил об опасности купания в линзах в водоемах

Купание в контактных линзах в прудах и других стоячих водоемах опасно для здоровья глаз. Об этом 360.ru рассказал заведующий офтальмологическим отделением Консультативно-диагностического центра "Подольской областной клинической больницы" Алексей Егоров.

"В контактных линзах нельзя купаться, особенно в стоячих водоемах. Именно там создаются условия, чтобы вот эта так называемая акантамеба, которая там любит жить, может забраться под линзу, и там для прекрасные условия для размножения. Акантамебный кератит, который возникает вследствие действия этого микроорганизма, лечится очень и очень тяжело", - объяснил эксперт.

Офтальмолог посоветовал купаться в пруду либо без линз, либо сразу после купания снимать линзы и промывать глаза специальным глазным антисептиком.