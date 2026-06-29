Профессор объяснила, как обезжиренные продукты могут навредить здоровью

Многие уверены: если на упаковке написано «0% жира» или «низкое содержание жира», продукт автоматически становится безопасным для фигуры и сосудов. Однако реальность намного сложнее, и нередко обезжиренные продукты — это не польза, а ловушка. Об этом в беседе с «Чемпионатом» рассказала доктор медицинских наук, профессор, специалист по интегративной и антивозрастной медицине Светлана Каневская.

Профессор объясняет, что жир в нашем теле — это не просто «запас калорий», а полноценный эндокринный орган. Жировая ткань синтезирует гормоны, участвует в регуляции воспаления, влияет на чувствительность к инсулину, работу иммунной системы и даже настроение.

Жиры в пище — это строительный материал для клеточных мембран, половых гормонов, витамина D и жёлчных кислот, а также транспорт для жирорастворимых витаминов A, D, E, K. Когда мы «обезжириваем» питание, организм испытывает дефицит критически важных молекул.

Профессор Каневская назвала четыре главных последствия отказа от жиров.

Нарушение насыщения. Жиры запускают чувство сытости через гормоны кишечника и замедляют опорожнение желудка. Без жира, но с сахаром и крахмалом еда быстро всасывается, резко поднимает глюкозу, а затем так же стремительно её опускает — и вы снова голодны. В итоге вы едите «обезжиренное», но калорий получаете больше, а аппетит контролируете хуже. Подмена одного врага другим. Когда производитель убирает жир, продукт теряет вкус и текстуру. Чтобы вы его купили, добавляют сахар, сиропы, модифицированные крахмалы, загустители и ароматизаторы. На выходе — этикетка «low fat», но высокая гликемическая нагрузка, что ведёт к инсулинорезистентности и набору веса. Дефицит полезных жиров. Омега-3, оливковое масло, орехи, жирная рыба, авокадо — это не модные продукты из блогов, а реальные защитные факторы. Человек, напуганный словом «жир», исключает всё подряд и лишает себя того, что уменьшает воспаление и снижает сердечно-сосудистые риски. Ухудшение усвоения витаминов. Витамины A, D, E, K требуют наличия жиров для всасывания в кишечнике. Можно пить витамин D, но без жирового «транспорта» часть этих усилий окажется бесполезной.

Светлана Каневская отмечает, что на обезжиренных продуктах человека может набирать вес. Если в рационе много «0%» йогуртов, сладких обезжиренных батончиков и хлопьев, но мало белка, клетчатки и полезных жиров, вы получаете диету с высокой долей быстрых углеводов и низкой насыщаемостью.

Организм в ответ повышает чувство голода, усиливает тягу к сладкому и увеличивает общий калораж — часто незаметно для самого человека. В долгосрочной перспективе это ведёт к инсулинорезистентности, росту триглицеридов и даже неалкогольной жировой болезни печени, предупреждает эксперт.

«Есть ситуации, когда продукты с пониженным содержанием жира действительно имеют смысл. Например, при определённых заболеваниях поджелудочной железы, при желчнокаменной болезни, при конкретных врачебных назначениях. В таких случаях речь идёт не о моде, а о терапевтическом инструменте. Но когда здоровый человек по собственной инициативе переводит весь рацион в режим «0%» — это уже не про профилактику, а про нарушение баланса», — подчёркивает профессор.

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