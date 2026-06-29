Профессор объяснила, как обезжиренные продукты могут навредить здоровью и фигуре
Многие уверены: если на упаковке написано «0% жира» или «низкое содержание жира», продукт автоматически становится безопасным для фигуры и сосудов. Однако реальность намного сложнее, и нередко обезжиренные продукты — это не польза, а ловушка. Об этом в беседе с «Чемпионатом» рассказала доктор медицинских наук, профессор, специалист по интегративной и антивозрастной медицине Светлана Каневская.
Профессор объясняет, что жир в нашем теле — это не просто «запас калорий», а полноценный эндокринный орган. Жировая ткань синтезирует гормоны, участвует в регуляции воспаления, влияет на чувствительность к инсулину, работу иммунной системы и даже настроение.
Жиры в пище — это строительный материал для клеточных мембран, половых гормонов, витамина D и жёлчных кислот, а также транспорт для жирорастворимых витаминов A, D, E, K. Когда мы «обезжириваем» питание, организм испытывает дефицит критически важных молекул.
Профессор Каневская назвала четыре главных последствия отказа от жиров.
- Нарушение насыщения. Жиры запускают чувство сытости через гормоны кишечника и замедляют опорожнение желудка. Без жира, но с сахаром и крахмалом еда быстро всасывается, резко поднимает глюкозу, а затем так же стремительно её опускает — и вы снова голодны. В итоге вы едите «обезжиренное», но калорий получаете больше, а аппетит контролируете хуже.
- Подмена одного врага другим. Когда производитель убирает жир, продукт теряет вкус и текстуру. Чтобы вы его купили, добавляют сахар, сиропы, модифицированные крахмалы, загустители и ароматизаторы. На выходе — этикетка «low fat», но высокая гликемическая нагрузка, что ведёт к инсулинорезистентности и набору веса.
- Дефицит полезных жиров. Омега-3, оливковое масло, орехи, жирная рыба, авокадо — это не модные продукты из блогов, а реальные защитные факторы. Человек, напуганный словом «жир», исключает всё подряд и лишает себя того, что уменьшает воспаление и снижает сердечно-сосудистые риски.
- Ухудшение усвоения витаминов. Витамины A, D, E, K требуют наличия жиров для всасывания в кишечнике. Можно пить витамин D, но без жирового «транспорта» часть этих усилий окажется бесполезной.
Светлана Каневская отмечает, что на обезжиренных продуктах человека может набирать вес. Если в рационе много «0%» йогуртов, сладких обезжиренных батончиков и хлопьев, но мало белка, клетчатки и полезных жиров, вы получаете диету с высокой долей быстрых углеводов и низкой насыщаемостью.
Организм в ответ повышает чувство голода, усиливает тягу к сладкому и увеличивает общий калораж — часто незаметно для самого человека. В долгосрочной перспективе это ведёт к инсулинорезистентности, росту триглицеридов и даже неалкогольной жировой болезни печени, предупреждает эксперт.
«Есть ситуации, когда продукты с пониженным содержанием жира действительно имеют смысл. Например, при определённых заболеваниях поджелудочной железы, при желчнокаменной болезни, при конкретных врачебных назначениях. В таких случаях речь идёт не о моде, а о терапевтическом инструменте. Но когда здоровый человек по собственной инициативе переводит весь рацион в режим «0%» — это уже не про профилактику, а про нарушение баланса», — подчёркивает профессор.
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