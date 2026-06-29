Диетолог рассказала о рисках употребления бабл-ти

Чай с тапиокой (бабл-ти) можно отнести к десертам из "пустых" калорий - в стандартной порции напитка может содержаться дневная норма сахара, которая при регулярном употреблении напитка повышает риск развития сахарного диабета второго типа. Об этом ТАСС рассказала доцент кафедры диетологии университета "Росбиотех" Анастасия Лебедева.

"Вред заключается в колоссальном количестве сахара и калорий. В стандартной порции может содержаться дневная норма сахара, а иногда и больше. Кроме того, в составе часто присутствуют искусственные ароматизаторы, красители и консерванты", - пояснила диетолог.

Несмотря на то, что люди считают напиток обыкновенным чаем с тапиоковыми шариками, диетологи относят его к категории десертов, а не напитков.

"В бабл-ти полностью отсутствуют пищевые волокна и белок, поэтому он не дает чувства сытости, лишь добавляя "пустые" калории к основному приему пищи", - сказала Лебедева.

Сама тапиока - это практически чистый крахмал, отметила она.