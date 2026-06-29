Раскрыты причины ожирения у российской молодёжи

Молодёжь в России в возрасте от 25 до 35 лет массово сталкивается с ожирением, следуя мировому тренду. Эксперты в области эндокринологии в беседе с МК назвали главные причины этого явления.

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— «Одна из главных причин такого «омоложения» заключается в изменении образа жизни», — говорит диетолог Екатерина Петрученя. По её словам, современное поколение стало меньше двигаться, больше времени проводить сидя, чаще выбирать готовую еду, хуже спать и жить в условиях постоянного стресса.

Из-за этого организм постепенно адаптируется к такому режиму. Последствия таких скачков становятся заметны уже к 30 годам. Также, считает эксперт, нельзя забывать о пищевых привычках, которые формируются ещё в детстве.

По словам Петручени, многие сегодняшние тридцатилетние выросли с установками «доедай всё до конца», «не выбрасывай еду», «сладкое — это награда». Эти модели поведения сохраняются во взрослом возрасте и становятся одной из причин систематического переедания.

Врач-эндокринолог Мария Стельмах в свою очередь подчёркивает, что одной из причин ожирения стала гиподинамия. Так, в 90-е и 2000-е активно развивались компьютерные игры, интернет, что снижало физическую активность подростков по сравнению с предыдущими поколениями.

— «30-летний пациент с ожирением — это не просто человек с «лишними килограммами», а индивид с уже сформировавшимися метаболическими нарушениями, которые требуют комплексного эндокринологического и диетологического подхода», — Считает врач. Стельмах уточняет, что позднее обращение к врачу в этом возрасте ведёт к развитию диабета 2-го типа, гипертонии и других хронических заболеваний уже к 40-45 годам.