Кому нужно с осторожностью пить матчу

Тем, у кого есть дефицит железа, нужно осторожно пить матчу. Об этом «Газете.Ru» рассказала гематолог сети Клиника Фомина Ксения Калужская.

«Матча не вызывает анемию, но если дефицит железа уже есть или человек к нему склонен, напиток может усугубить проблему. Матча содержит кофеин и танины, которые уменьшают всасывание железа из пищи и препаратов», — заявила врач.

Калужская рассказала, что в группе риска находятся вегетарианцы и веганы, женщины с обильными менструациями, беременные и кормящие, а также пациенты с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Гематолог отметила, что матча содержит витамин K, участвующий в свертывании крови. По ее словам, для здоровых людей это неопасно, но у тех, кто принимает варфарин, витамин K может снижать эффективность терапии и повышать риск тромбозов.

Врач также обратила внимание, что в некоторых партиях матчи находили тяжелые металлы. Однако, как утверждает Калужская, такие примеси могут встречаться в любых растениях, выращенных без контроля качества. Она подчеркнула, что важно употреблять матчу только надежного производства с подтвержденной сертификацией.