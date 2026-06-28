Чем опасно самолечение антидепрессантами

Самолечение антидепрессантами может привести к снижению либидо и притуплению эмоций. Об этом «Газете.Ru» рассказала психиатр сети Клиника Фомина Алина Борзенкова.

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«Без врача сложно отличить ожидаемые реакции организма от нежелательных и опасных. Например, в начале лечения могут появиться проблемы со сном и усилиться тревога. Возможны и побочные эффекты: тошнота, снижение либидо, притупление эмоций», — заявила врач.

Борзенкова добавила, что самостоятельная отмена препарата может привести к возвращению симптомов или синдрому отмены, когда организм «бунтует» из-за резких перемен.

Врач также отметила, что не каждое депрессивное состояние требует антидепрессантов. По ее словам, например, при биполярной депрессии они могут ухудшать течение заболевания.

Психиатр также предупредила об опасности самолечения антипсихотиками. Она рассказала, что препараты могут вызывать побочные эффекты, иногда требующие экстренного пересмотра терапии, и часто приводят к набору веса, повышению уровня сахара и холестерина.

Борзенкова обратила внимание, что и транквилизаторы нельзя назначать себе самостоятельно.

«Во-первых, есть высокий риск физической и психологической зависимости. Во-вторых, со временем эффективность снижается и приходится увеличивать дозировку. В-третьих, возможны нарушения памяти, внимания и скорости реакции», — предупредила врач.

Психиатр добавила, что при отмене транквилизаторов нередко возникает «рикошет» тревоги и бессонницы.