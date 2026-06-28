Можно ли делать электроэпиляцию во время беременности

Процедуры электроэпиляции лучше перенести на послеродовой период. Об этом «Газете.Ru» рассказала акушер-гинеколог Клиники Фомина Анна Давыдова.

«Строгого запрета на электроэпиляцию нет. Однако исследований, которые подтвердили бы ее безопасность для будущей мамы и ребенка, тоже не существует. Поэтому процедуру чаще рекомендуют перенести на послеродовый период», — заявила врач.

По ее словам, главная причина — изменения, которые происходят в организме во время беременности. Давыдова рассказала, что в первом триместре формируются основные органы и системы плода, и любые дополнительные источники дискомфорта нежелательны. Она добавила, что кожа в этот период становится более чувствительной и электроэпиляция может переноситься болезненнее, чем обычно.

«Есть и еще одна особенность: из-за гормональных изменений у многих беременных развивается физиологический гирсутизм — усиленный рост волос на лице, подбородке, верхней губе, щеках, животе и других участках тела. Обычно это временное явление, но оно может стать причиной того, что сеансов потребуется больше, а результат окажется менее заметным, чем ожидалось», — поделилась эксперт.

Давыдова заявила, что стоит учитывать и то, что есть теоретическая опасность, связанная с использованием гальванического тока.

«Околоплодные воды могут проводить электрический ток, поэтому для беременных допустим только термолиз — метод, при котором ток не проходит через организм матери и плода», — объяснила специалист.

Врач подчеркнула, что лучше всего использовать временные способы удаления волос, например воск, бритье и депиляционные кремы.