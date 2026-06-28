Можно ли делать электроэпиляцию во время беременности

Гинеколог Давыдова: электроэпиляцию лучше перенести на послеродовой период
Процедуры электроэпиляции лучше перенести на послеродовой период. Об этом «Газете.Ru» рассказала акушер-гинеколог Клиники Фомина Анна Давыдова.
«Строгого запрета на электроэпиляцию нет. Однако исследований, которые подтвердили бы ее безопасность для будущей мамы и ребенка, тоже не существует. Поэтому процедуру чаще рекомендуют перенести на послеродовый период», — заявила врач.
По ее словам, главная причина — изменения, которые происходят в организме во время беременности. Давыдова рассказала, что в первом триместре формируются основные органы и системы плода, и любые дополнительные источники дискомфорта нежелательны. Она добавила, что кожа в этот период становится более чувствительной и электроэпиляция может переноситься болезненнее, чем обычно.
«Есть и еще одна особенность: из-за гормональных изменений у многих беременных развивается физиологический гирсутизм — усиленный рост волос на лице, подбородке, верхней губе, щеках, животе и других участках тела. Обычно это временное явление, но оно может стать причиной того, что сеансов потребуется больше, а результат окажется менее заметным, чем ожидалось», — поделилась эксперт.
Давыдова заявила, что стоит учитывать и то, что есть теоретическая опасность, связанная с использованием гальванического тока.
«Околоплодные воды могут проводить электрический ток, поэтому для беременных допустим только термолиз — метод, при котором ток не проходит через организм матери и плода», — объяснила специалист.
Врач подчеркнула, что лучше всего использовать временные способы удаления волос, например воск, бритье и депиляционные кремы.
«Если все же рассматриваете электроэпиляцию, обсудите этот вопрос со своим гинекологом и по возможности проводите процедуру только у опытного специалиста. На поздних сроках не обрабатывайте область живота, а в третьем триместре — область груди, особенно если планируется грудное вскармливание», — предупредила Давыдова.