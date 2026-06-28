Врач предупредил об опасности пептидов с маркетплейсов

Пептидные добавки для похудения, которые можно приобрести на маркетплейсах, не обладают доказательной базой. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог и диетолог Клиники Фомина Анастасия Михайлова.

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«Пептиды, продающиеся в свободном доступе, относятся к БАДам. Это значит, что они не проходили тех строгих проверок, которые обязательны для лекарств: нет больших исследований, которые бы показали, в каких дозах БАД безопасен, а кому может навредить», — заявила эксперт.

Михайлова рассказала, что особенно много сейчас продуктов на основе ретатрутида, кагрилинтида и других экспериментальных веществ, которые теоретически могут работать эффективнее семаглутида и тирзепатида. Однако, как подчеркнула врач, они не одобрены Управлением по санитарному надзору за продуктами и лекарствами (FDA) США, находятся на стадии исследований и запрещены к продаже.

«На маркетплейсах вы рискуете купить либо пустышку, либо подделку с опасным составом. Обещания «жиросжигания», «разгона метаболизма» и «повышения выносливости» — лишь теория, не подтвержденная клиническими данными. К тому же, даже если в составе на упаковке указан компонент с доказанной эффективностью, реальный состав продукта может оказаться совершенно другим», — предупредила эндокринолог.

По ее словам, чтобы проверить, относится ли препарат к настоящим лекарствам, нужно использовать официальные реестры: FDA, Государственный реестр лекарственных средств, Mediq.