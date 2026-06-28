Пенсионеров предупредили об опасности бездействия

Американский реабилитолог Сэл Райхбах предупредил пенсионеров о негативном влиянии пассивности на здоровье. Об опасности бездействия врач Yahoo.

Райхбах отметил, что человек на пенсии легко попадает в ловушку: после многих десятилетий работы он хочет отдохнуть, но вместо этого чувствует себя разбитым. По словам врача, все дело в том, что длительное бездействие негативно влияет на настроение и качество сна, а также на когнитивные способности человека. Реабилитолог уточнил, что обычно негативные последствия проявляются через полгода-год после выхода на пенсию.

Доктор отметил, что бездействие становится опасным, если человек может положительно ответить на следующие вопросы:

«Ложится ли человек спать позже? Пропускает ли приемы пищи? Пренебрегает личной гигиеной? Уклоняется от планов? Меньше двигается? Проводит большую часть времени бодрствования за просмотром телевизора, гаджетов или во сне?»

Чтобы избежать опасных последствий бездействия, врач порекомендовал пенсионерам постепенно добавлять в свою повседневную жизнь различные дела: небольшие прогулки, телефонные звонки или записи на какое-либо занятие. Пенсионерам, ищущим себе занятие, Райбах посоветовал заняться волонтерством, изучением иностранных языков или игрой на музыкальных инструментах, устроиться на работу на неполный рабочий день или выращивать овощи и фрукты в саду.

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