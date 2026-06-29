Какие продукты защищают кожу от солнца

Определенные продукты способны снижать УФ-повреждения кожи, создавая дополнительный барьер изнутри. Об этом сообщает RT со ссылкой на врача-диетолога Христину Никифорову.

По словам специалиста, здоровый микробиом кишечника играет ключевую роль в защите кожи. При нарушениях его проницаемости крупные молекулы пищи попадают в кровь, провоцируя воспаление. В результате кожа теряет влагу, хуже усваиваются важные нутриенты — ликопин, бета-каротин и витамин Е, а ее устойчивость к солнцу снижается.

Первый шаг к естественной защите — поддержка микрофлоры и отказ от продуктов, разрушающих кишечный барьер. Диетолог советует исключить алкоголь, рафинированный сахар, быстрые углеводы, а также цельное молоко и сладкие йогурты.

Для усиления защиты изнутри Никифорова рекомендует ежедневно употреблять томатную пасту или вяленые томаты (источник ликопина), морковь и абрикосы (бета-каротин), а также сезонные ягоды — смородину, вишню, голубику, богатые антоцианами. Хорошим дополнением станет зеленый чай, особенно матча, который содержит эпигаллокатехин галлат и снижает воспаление после пребывания на солнце.

При этом диетолог подчеркнула, что продукты не заменяют солнцезащитный крем, а работают лишь как дополнительная поддержка. Она также предупредила, что после пляжа не стоит есть сладкие фрукты — это может спровоцировать фотостарение.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как правильно использовать солнцезащитный крем. Его следует наносить толстым слоем и регулярно обновлять раз в два-три часа или после каждого купания. Специалисты советуют обращать внимание на срок годности, условия хранения и маркировку продукта.