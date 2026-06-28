Эксперт рассказал, можно ли ослепнуть из-за борщевика

Офтальмолог сети оптик «Счастливый взгляд» Владислав Бакеев рассказал, чем борщевик может быть опасен для глаз. О рисках, которые возникают при контакте с соком этого растения, он предупредил в разговоре с «Лентой.ру».

По словам врача, попадание сока борщевика в глаза может привести к поражению роговицы, образованию рубцов и стойкому ухудшению зрения. Бакеев добавил, что игнорирование этих проблем может вызвать слепоту.

Врач отметил, что опасные симптомы могут появляться не сразу после соприкосновения глаз с соком борщевика, а спустя несколько часов после того, как человек окажется на солнце. В легких случаях возникают покраснение, слезотечение, жжение и светобоязнь, отметил отфальмолог. В более тяжелых появляются сильная боль, затуманивание зрения и ощущение пелены перед глазами.

«Обычно такие травмы получают дачники, сотрудники коммунальных служб и люди, которые косят траву триммерами или газонокосилками. В группе риска также дети, которые могут использовать стебли растения в играх. Нередко сок попадает в глаза не напрямую, а через руки, которыми человек случайно касается лица после контакта с борщевиком», — добавил офтальмолог.

Чтобы снизить риски, он призвал использовать во время работы с растением защитные очки и перчатки, а после контакта с борщевиком тщательно мыть руки. Если сок все-таки попал в глаз, Бакеев порекомендовал тщательно промыть его физраствором или бутилированной водой, уйти с солнечного света, не тереть глаза и как можно быстрее обратиться к врачу.

Ранее офтальмолог Михаил Степанов рассказал, как защитить глаза от вреда смартфонов. Он посоветовал при использовании гаджетов делать перерыв каждые 20 минут на 20 секунд.