Нектарин или персик: в каком из них больше витаминов

Диетолог Ханна Кокли объяснила, какой из этих фруктов полезнее. По её словам, нектарины и персики имеют примерно одинаковое количество калорий, углеводов, белка и пищевых волокон (около 1,5 г клетчатки на 100 г продукта).

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Однако по содержанию микронутриентов фрукты немного различаются. Нектарины богаче калием, ниацином, магнием и фосфором, в то время как персики содержат больше витаминов А и С, а также лютеина.

Эксперт отмечает, что оба фрукта являются отличным источником антиоксидантов и каротиноидов — бета-каротина, лютеина и зеаксантина, которые способствуют поддержанию здоровья глаз и когнитивных функций. Пищевые волокна из нектаринов и персиков помогают улучшить пищеварение, снизить артериальное давление и уровень воспаления, а также стабилизировать уровень сахара в крови.

По вкусу и текстуре нектарины отличаются гладкой кожурой и более плотной мякотью, они более сладкие и менее сочные, тогда как персики имеют ворсистую кожуру, мягкую сочную мякоть и могут быть как сладкими, так и с кислинкой в зависимости от сорта.