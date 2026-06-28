Почему тренировки с хулахупом бесполезны для похудения

Ровно 62 года назад был изобретен хулахуп. «Вечерняя Москва» узнала, как его предлагают использовать сегодня.

© Вечерняя Москва

Регулярно мы рассказываем читателям о новых способах тренировок, интересных видах спорта, упражнениях и полезном инвентаре для занятий физкультурой. В этот раз мы обратились к специалисту, фитнес-тренеру Яне Степановой, чтобы составить программу упражнений с хулахупом.

К нашему большому удивлению, эксперт ответила, что никакой пользы от обруча нет — оказывается, чаще он вредит здоровью. Нынче популярны массажные хулахупы. Они оснащены резиновыми шипами, шариками, которые якобы массируют кожу и мышцы.

Хулахуп не убирает жир с живота и не заменяет полноценные тренировки, питание и работу с мышцами корпуса. А после тяжелых «массажных» обручей появляются синяки на теле, кровоподтеки, травмы. Это явно нездоровый подход к тренировкам. Как фитнес-тренер и как нутрициолог уверяю: синяки не убирают живот. Хотя, конечно, я не могу запретить людям страдать, — говорит Степанова.

Главный тезис эксперта: упражнения с хулахупом можно рассматривать как дополнительную активность, но не как способ «разбить жир», «убрать живот» или заменить системную работу с телом. Живот меняется не от ударной нагрузки по талии, а от питания, общего снижения процента жира, работы с осанкой, дыханием, мышцами живота, тазом, поясницей.

Преподаватель танцев с хулахупом Екатерина Хаперская также против новомодных тяжелых обручей, однако крест на хулахупе, по ее мнению, все-таки ставить не надо. Во-первых, есть легкие обручи, для здоровья совершенно безвредные. Во-вторых, с ними можно выполнять различные трюки. Это интересно и красиво выглядит. К тому же такие занятия все-таки дают неплохую физическую нагрузку.

У нас есть разные тренировки, — делится Екатерина. — Например, мы, не останавливаясь, крутим обруч в течение часа. При этом ходим, поворачиваемся с этим обручем, стоим на одной ноге. Получается двойная нагрузка: калории сжигаются, все мышцы кора работают. После таких занятий включается все тело, заметно улучшается координация движений. Пока танцы с хулахупом не самая популярная дисциплина в нашей стране. Зато, по словам собеседницы, за рубежом это — модное увлечение, набирающее поклонников. Вполне вероятно, что и до нас веяние дойдет.

ВЫБИРАЕМИ ПРИМЕНЯЕМ ПРАВИЛЬНО

Как вписать в тренировки

Не вместо силовых и не вместо работы с осанкой;

Как легкую активность в отдельный день или после разминки;

Начинать с 3-5 минут и постепенно доводить до 10-15 минут;

Не крутить через боль, синяки и дискомфорт в животе/пояснице.

Как выбрать

Новичкам лучше не брать тяжелый массажный хулахуп;

Оптимально начинать с легкого или среднего веса;

Слишком тяжелый обруч может давать синяки, раздражать ткани, перегружать поясницу, живот и тазовое дно;

Важны не «шипы» и вес, а адекватная нагрузка и техника.

Кому противопоказан