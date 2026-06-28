Эксперты рассказали, какие продукты нужны гипертоникам и гипотоникам

Здоровый рацион - это отличное дополнение к лечению и для гипертоников, и для гипотоников. О том, какие продукты влияют на давление, рассказывается в Telegram-канале "Объясняем.РФ".

В первую очередь эксперты подчеркнули, что избыток натрия (соли) вызывает спазм сосудов, отеки и повышение давления, а высокая концентрация глюкозы сгущает кровь, что ведет к сахарному диабету и ожирению. Также холестериновые бляшки сужают просвет в сосудах и могут приводить к хронической гипертонии и инсульту.

Для людей с повышенным давлением рекомендуются овощи и фрукты (4-5 порций ежедневно) - в особенности шпинат, листовой салат, абрикосы и бананы, а также цельнозерновые продукты (7-8 порций), молочные продукты (2-3 порции), мясо, рыба и птица (2-3 порции).

"Добавляйте меньше соли и сахара и отдавайте предпочтение вареным, запеченным и приготовленным на пару блюдам", - добавили специалисты.

Гипертоникам врачи советует выпивать 1,5 л жидкости каждый день. В жару можно пить побольше. Однако при проблемах с почками норму жидкости можно снизить до 1-1,2 л.

Эксперты также перечислили продукты, которые снижают давление: хлеб из ржаной и пшеничной муки грубого помола, несдобное печенье, гречневая, овсяная и ячневая крупы, овощные супы на вторичном мясном бульоне, сельдь, скумбрия, кета, нерка, кижуч, отварная говядина, телятина, птица, нежирное молоко, кефир, простокваша, творог, пресный сыр, капуста и морковь.

Гипотоникам рекомендуется употреблять печень, почки, курицу, индейку, кролика и говядину. В этот список также входят лук, яичный белок, бобовые, грибы, груша, виноград, гранат и цитрусовые.

Что касается воды, то средняя норма для людей с пониженным давлением - 2 л в сутки.