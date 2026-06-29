Что такое чай ходзича и чем он полезен

В последние годы матча стала популярной альтернативой кофе, но не все могут привыкнуть к её горьковатому вкусу. На этом фоне появляется новый фаворит - японский зеленый чай ходзича, который может стать идеальным выбором для тех, кто ищет более мягкий вкус и меньшее содержание кофеина.

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Что такое ходзича?

Ходзича (произносится "хо-джи-ча") - это японский зеленый чай, родом из Киото. В отличие от других зеленых чаев, ходзича обжаривается при высокой температуре, что придает ему коричневый цвет и карамельный аромат вместо типичного горьковатого вкуса зеленого чая. Само японское слово "ходзича" означает "обжаренный чай".

Процесс производства

Ходзича обжаривается в нагретом барабане при температурах до 200°C. Этот процесс придает чаю сладкий вкус и шоколадную мягкость, а также характерный коричневатый цвет. Оттенок ходзича может варьироваться от желтовато-зеленовато-коричневого до насыщенного темно-коричневого, в зависимости от длительности обжарки.

Вкус

Поклонники ходзича описывают его вкус как смесь какао, матчи и кофе. Горькие ноты, которые многим не нравятся в кофе, зеленом чае и матче, маскируются приятной сладостью. Часто в ходзича отмечают легкие ореховые нотки.

Приготовление

Ходзича готовится аналогично матче: 1-2 чайные ложки чая добавляются в небольшое количество воды и взбиваются бамбуковым венчиком. Его также можно приготовить в виде латте с молоком, подавать горячим или холодным.

Полезные свойства

Ходзича популярен в Японии уже более века благодаря своему успокаивающему эффекту. Чашка ходзича помогает телу расслабиться, что частично обусловлено его успокаивающим ароматом и содержанием L-теанина - аминокислоты, способной уменьшать симптомы стресса.

Ходзича богат полифенолами - растительными антиоксидантами, обладающими противовирусными свойствами и способными уничтожать бактерии. Они также могут улучшать здоровье полости рта, предотвращая кариес и неприятный запах изо рта, а также снижая риск возникновения гингивита и заболеваний десен.

В составе ходзича присутствуют витамины A, C и E. Исследования показывают, что зеленый чай стимулирует метаболизм. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Scientific Reports, даже небольшие ежедневные порции зеленого чая, особенно обжаренного, могут улучшить умственную работоспособность и самочувствие.

Низкое содержание кофеина

Одно из главных преимуществ ходзича - низкое содержание кофеина по сравнению с кофе или матча. Стандартная порция ходзича (250 мл) содержит всего около 7,7 мг кофеина, в то время как чашка матчи может содержать от 70 до 100 мг кофеина.

Низкое содержание кофеина в ходзича объясняется несколькими факторами:

Чай производится из более старых листьев и стеблей чайного куста, которые содержат меньше кофеина, чем молодые листья, используемые для других видов зеленого чая. Чайное растение производит кофеин как защитный механизм от насекомых. Молодые, более уязвимые листья нуждаются в большей защите, поэтому содержат больше кофеина. Для производства ходзича используются преимущественно листья летнего и осеннего сбора, которые содержат меньше кофеина, чем весенний урожай. Часть кофеина разрушается во время обжарки при температурах выше 178°C.

Благодаря низкому содержанию кофеина, ходзича особенно рекомендуется для употребления во второй половине дня и ранним вечером, когда чашка матчи или кофе может оказаться слишком стимулирующей и повлиять на качество сна.

Ходзича — полезный напиток, сочетающий в себе приятный вкус, успокаивающий эффект и низкое содержание кофеина. Это делает его отличной альтернативой для тех, кто ищет более мягкий вариант зеленого чая или кофе, не жертвуя при этом полезными свойствами и вкусовыми качествами.