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Чай ходзича — полезная альтернатива кофе и шоколаду

Just Talks

В последние годы матча стала популярной альтернативой кофе, но не все могут привыкнуть к её горьковатому вкусу. На этом фоне появляется новый фаворит - японский зеленый чай ходзича, который может стать идеальным выбором для тех, кто ищет более мягкий вкус и меньшее содержание кофеина.

Что такое чай ходзича и чем он полезен
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Что такое ходзича?

Ходзича (произносится "хо-джи-ча") - это японский зеленый чай, родом из Киото. В отличие от других зеленых чаев, ходзича обжаривается при высокой температуре, что придает ему коричневый цвет и карамельный аромат вместо типичного горьковатого вкуса зеленого чая. Само японское слово "ходзича" означает "обжаренный чай".

Процесс производства

Ходзича обжаривается в нагретом барабане при температурах до 200°C. Этот процесс придает чаю сладкий вкус и шоколадную мягкость, а также характерный коричневатый цвет. Оттенок ходзича может варьироваться от желтовато-зеленовато-коричневого до насыщенного темно-коричневого, в зависимости от длительности обжарки.

Вкус

Поклонники ходзича описывают его вкус как смесь какао, матчи и кофе. Горькие ноты, которые многим не нравятся в кофе, зеленом чае и матче, маскируются приятной сладостью. Часто в ходзича отмечают легкие ореховые нотки.

Приготовление

Ходзича готовится аналогично матче: 1-2 чайные ложки чая добавляются в небольшое количество воды и взбиваются бамбуковым венчиком. Его также можно приготовить в виде латте с молоком, подавать горячим или холодным.

Полезные свойства

Ходзича популярен в Японии уже более века благодаря своему успокаивающему эффекту. Чашка ходзича помогает телу расслабиться, что частично обусловлено его успокаивающим ароматом и содержанием L-теанина - аминокислоты, способной уменьшать симптомы стресса.

Ходзича богат полифенолами - растительными антиоксидантами, обладающими противовирусными свойствами и способными уничтожать бактерии. Они также могут улучшать здоровье полости рта, предотвращая кариес и неприятный запах изо рта, а также снижая риск возникновения гингивита и заболеваний десен.

В составе ходзича присутствуют витамины A, C и E. Исследования показывают, что зеленый чай стимулирует метаболизм. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Scientific Reports, даже небольшие ежедневные порции зеленого чая, особенно обжаренного, могут улучшить умственную работоспособность и самочувствие.

Низкое содержание кофеина

Одно из главных преимуществ ходзича - низкое содержание кофеина по сравнению с кофе или матча. Стандартная порция ходзича (250 мл) содержит всего около 7,7 мг кофеина, в то время как чашка матчи может содержать от 70 до 100 мг кофеина.

Низкое содержание кофеина в ходзича объясняется несколькими факторами:

  1. Чай производится из более старых листьев и стеблей чайного куста, которые содержат меньше кофеина, чем молодые листья, используемые для других видов зеленого чая.
  2. Чайное растение производит кофеин как защитный механизм от насекомых. Молодые, более уязвимые листья нуждаются в большей защите, поэтому содержат больше кофеина.
  3. Для производства ходзича используются преимущественно листья летнего и осеннего сбора, которые содержат меньше кофеина, чем весенний урожай.
  4. Часть кофеина разрушается во время обжарки при температурах выше 178°C.

Благодаря низкому содержанию кофеина, ходзича особенно рекомендуется для употребления во второй половине дня и ранним вечером, когда чашка матчи или кофе может оказаться слишком стимулирующей и повлиять на качество сна.

Ходзича — полезный напиток, сочетающий в себе приятный вкус, успокаивающий эффект и низкое содержание кофеина. Это делает его отличной альтернативой для тех, кто ищет более мягкий вариант зеленого чая или кофе, не жертвуя при этом полезными свойствами и вкусовыми качествами.