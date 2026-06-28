Врач призвал мужчин не бояться показаться «жалобщиками»

Необходимо делиться своими переживаниями и проблемами с близкими.

Важно таким образом «очищать» своё сознание, отметил в эфире радиостанции «Говорит Москва» кандидат медицинских наук, клинический психолог, психотерапевт Марат Сараев.

«Мужчины, наверное, редко могут представить себя в роли жалобщиков. То, что со здоровьем какие-то проблемы есть, даже не рассказывают своим жёнам о том, что есть какие-то проблемы на работе. Очень много таких мужчин на самом деле. И это изначально неверная позиция, потому что проговаривать какие-то свои вопросы, рассказывать о своих каких-то страхах — это нормально. Очень важно очищать свой фон, свой мозг, своё сознание, делясь с кем-то своими переживаниями».

Ранее врач Евгений Греков предупредил о снижении уровня тестостерона к 40 годам. Он отметил, что у 80% пациентов дефицит гормона становится причиной проблем во взаимоотношениях.