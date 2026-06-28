Почему парам нужно менять наволочки чаще, чем одиночкам

Врач Гарет Най рекомендовал менять наволочки раз в неделю, чтобы избежать накопления бактерий и раздражений на коже. Оптимальную частоту стирки он назвал в беседе с Daily Mirror.

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По словам специалиста, наволочки нужно стирать чаще, чем остальное постельное белье. Точная периодичность зависит от привычек сна и того, спит человек один или с партнером. Най пояснил, что у пар белье пачкается сильнее — на нем накапливается больше пота, что провоцирует размножение бактерий.

Особенно активно этот процесс происходит на подушках, так как они тесно контактируют с кожей лица и волосами. Из-за этого наволочки быстрее собирают жир, пыль и остатки косметических средств, отметил врач.