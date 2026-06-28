Эксперт рассказал, может ли перегрев спровоцировать инфаркт или инсульт

Жара оказывает большую нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Об этом рассказал Алексей Решетун, судебно-медицинский эксперт и ассистент кафедры анатомии Пироговского Университета.

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По его словам, сам по себе перегрев не вызывает инфаркт или инсульт, но создаёт серьёзную нагрузку на организм. Особенно опасен он для пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

Алексей Решетун поясняет, что во время жары повышается давление и учащается сердцебиение, кровь сгущается из-за обезвоживания, что увеличивает риск осложнений. В результате могут обостриться имеющиеся болезни.

Скорость наступления обезвоживания во время жары зависит от активности человека: чем больше он двигается и потеет, тем быстрее теряет жидкость. Недостаток жидкости в организме приводит к ухудшению самочувствия и дополнительной нагрузке на сердце.