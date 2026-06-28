Эксперт рассказал, почему вредно чрезмерное потребление фруктов и ягод

Потребление ягод и фруктов в большом объеме не рекомендовано, так как человеческий организм часто не может корректно справиться с большими объемами сахара и клетчатки. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС доцент кафедры медицинской элементологии Мединститута РУДН Андрей Скальный.

"Здесь дело не в какой-то мистической вредности ягод. Просто, когда за один раз вы съедаете много, то организм получает ударную дозу клетчатки и сахаров. Пищеварительной системе и микрофлоре кишечника приходится резко перестраиваться, чтобы все это переработать. Для многих это становится стрессом и выливается в неприятные симптомы", - разъяснил ученый.

Скальный уточнил, что в 1 кг вишен или черешен содержится порядка 20-30 гр клетчатки, что составляет почти всю суточную норму для взрослого человека. "Сама по себе клетчатка полезна - она стимулирует работу кишечника, помогает выводить токсины. Но есть нюанс - в тонком кишечнике у нас нет ферментов, чтобы ее расщепить. Она проходит дальше в толстую кишку, где становится "едой" для наших бактерий, которые начинают активно перерабатывать клетчатку, выделяя газы - водород, метан, углекислый газ", - рассказал ученый, подчеркнув, что именно по этой причине многие чувствуют вздутие, распирание или урчание.

Аналогичная ситуация с сахарами - в том же 1 кг черешни содержится около 120 гр сахара, при этом ВОЗ рекомендует суточную норму примерно в 25-30 гр сутки. "Большое количество фруктозы за раз может перегружать пищеварительную систему. У некоторых людей она плохо всасывается в тонком кишечнике, и значительная часть доходит до толстой кишки, где тоже подвергается брожению. Это дополнительно провоцирует газообразование и дискомфорт", - объяснил Скальный.

По словам ученого, во многих фруктах и ягодах содержится много клетчатки и сахаров, поэтому лучше соблюдать умеренность и наблюдать за реакцией организма.