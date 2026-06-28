Эксперт рассказал, почему вредно чрезмерное потребление фруктов и ягод

Эксперт Скальный рассказал, почему вредно чрезмерное потребление фруктов и ягод
Потребление ягод и фруктов в большом объеме не рекомендовано, так как человеческий организм часто не может корректно справиться с большими объемами сахара и клетчатки. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС доцент кафедры медицинской элементологии Мединститута РУДН Андрей Скальный.
"Здесь дело не в какой-то мистической вредности ягод. Просто, когда за один раз вы съедаете много, то организм получает ударную дозу клетчатки и сахаров. Пищеварительной системе и микрофлоре кишечника приходится резко перестраиваться, чтобы все это переработать. Для многих это становится стрессом и выливается в неприятные симптомы", - разъяснил ученый.
Скальный уточнил, что в 1 кг вишен или черешен содержится порядка 20-30 гр клетчатки, что составляет почти всю суточную норму для взрослого человека. "Сама по себе клетчатка полезна - она стимулирует работу кишечника, помогает выводить токсины. Но есть нюанс - в тонком кишечнике у нас нет ферментов, чтобы ее расщепить. Она проходит дальше в толстую кишку, где становится "едой" для наших бактерий, которые начинают активно перерабатывать клетчатку, выделяя газы - водород, метан, углекислый газ", - рассказал ученый, подчеркнув, что именно по этой причине многие чувствуют вздутие, распирание или урчание.
Аналогичная ситуация с сахарами - в том же 1 кг черешни содержится около 120 гр сахара, при этом ВОЗ рекомендует суточную норму примерно в 25-30 гр сутки. "Большое количество фруктозы за раз может перегружать пищеварительную систему. У некоторых людей она плохо всасывается в тонком кишечнике, и значительная часть доходит до толстой кишки, где тоже подвергается брожению. Это дополнительно провоцирует газообразование и дискомфорт", - объяснил Скальный.
По словам ученого, во многих фруктах и ягодах содержится много клетчатки и сахаров, поэтому лучше соблюдать умеренность и наблюдать за реакцией организма.
"Если вы обычно едите мало клетчатки, не стоит сразу съедать килограмм фруктов или ягод. Лучше будет наращивать порцию постепенно, давая организму время адаптироваться. Если после приема даже небольшой порции, вы почувствовали дискомфорт, то сделайте паузу в еде и дайте пищеварительной системе немного отдохнуть. Но если симптомы сильные, то лучше не откладывать и проконсультироваться с доктором", - заключил он.