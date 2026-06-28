Как питаться в период аномальной жары

В ближайшие дни в Турции ожидается усиление жары столбики термометров в южных и юго-восточных провинциях могут превысить 40 градусов. В связи с этим терапевт Дилек Шенгюл дала рекомендации туристам, сообщает РИА Новости.

Специалист советует увеличить потребление воды, включить в рацион арбузы, дыни, огурцы, кисломолочные продукты и холодные супы, а также отказаться от тяжелой и жирной пищи. По словам врача, в период зноя организм быстрее теряет влагу, поэтому питание должно быть легким и богатым жидкостью.

Эксперт также призвала избегать переедания, не находиться под прямыми солнечными лучами в полуденные часы и особенно внимательно следить за самочувствием детей, пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Соблюдение этих правил, подчеркнула Шенгюл, поможет легче перенести экстремальную жару.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как правильно использовать солнцезащитный крем. Его следует наносить толстым слоем и регулярно обновлять раз в два-три часа или после каждого купания. Специалисты советуют обращать внимание на срок годности, условия хранения и маркировку продукта.