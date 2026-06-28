В чем опасность купания в городских водоемах

Городские водоемы всегда загрязнены и содержат широкий спектр патогенных микроорганизмов, включая бактерии, вирусы и простейшие, рассказал «Ленте.ру» старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

Эксперт привел в пример бактерии, которые в народе называют кишечной палочкой, и Campylobacter jejuni. Они, по его словам, могут вызывать желудочно-кишечные инфекции, характеризующиеся диареей, рвотой и обезвоживанием у детей и взрослых. Также, добавил он, энтеровирусы и норовирусы способны вызывать острые респираторные и желудочно-кишечные заболевания, сопровождающиеся лихорадкой и миалгией. Простейшие Giardia lamblia и Cryptosporidium parvum могут приводить к хроническим инфекциям в виде длительной диареи и мальабсорбции, отметил Умнов.

«Кроме того, загрязненные водоемы могут содержать токсичные вещества, такие как тяжелые металлы (свинец, ртуть), пестициды и химические отходы промышленного производства. Эти вещества могут вызывать острые отравления, а также оказывать хроническое токсическое воздействие на различные органы и системы организма, включая нервную систему, почки и печень», предупредил врач.

Он добавил, что купание в загрязненных водоемах может способствовать распространению паразитарных инфекционных заболеваний, таких как лямблиоз и криптоспоридиоз. Эти заболевания характеризуются длительным течением и могут приводить к значительным нарушениям функции желудочно-кишечного тракта, отметил эксперт.

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