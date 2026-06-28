Названы фрукты, которые могут навредить зубам

Вред зубам преимущественно наносят кислые фрукты, например, лимоны, лаймы, апельсины и грейпфруты.

При частом контакте с зубами они могут способствовать развитию эрозии эмали, рассказал стоматолог Павел Лысенков, пишет Life.ru.

Кроме того, по его словам, снижают защитные свойства эмали ананас, киви, кислые яблоки, алыча и некоторые сорта слив. А сухофрукты, такие как курага, изюм, финики, способствуют развитию кариеса, поскольку из-за высокой концентрации сахара и липкой текстуры легко задерживаются в межзубных промежутках и на жевательной поверхности зубов.

Однако отказываться от фруктов врач не советует. Можно просто употреблять их во время основных приемов пищи или сразу после них, а после кислых фруктов полоскать рот обычной водой, чтобы снизить кислотность в полости рта.

"Наибольший вред зубам наносит не сам фрукт, а частота его употребления и отсутствие должной гигиены", - пояснил Лысенков.

Как сообщала «Свободная Пресса», ранее был назван один из самых полезных для организма продуктов.