Главный нарколог Москвы предупредил об опасности употребления алкоголя на жаре

Употребление пива и любых других алкогольных напитков на жаре может грозить обезвоживанием, повышением давления, обострением сердечно-сосудистых заболеваний и отрывом тромба. Об этом рассказал ТАСС главный нарколог Москвы Антон Масякин.

"Поэтому вообще употребление пива и других алкогольных напитков на жаре противопоказано. Могут развиться опасные осложнения, связанные с инсультами и инфарктами. Потому что в жару мы потеем, кровь сгущается, соответственно, тромбы образуются легче. А дополнительное употребление спиртных напитков приводят к первой неадекватной реакции сосудов и утяжелению процесса", - отметил он.

По словам нарколога, алкоголь также обладает мочегонным эффектом, способствуя потере жидкости. В жару, когда организм и так теряет много влаги, это создает мощный риск критического обезвоживания и нарушения электролитного баланса. Кроме того, сочетание алкоголя с жирной пищей в жару, например, с шашлыками или жареными сосисками, создает повышенную нагрузку на организм, в частности, на печень и поджелудочную железу.

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