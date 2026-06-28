Врачи предупредили о неочевидных продуктах, которые содержат сахар

Человек часто получает сахар не из очевидных сладостей, а из продуктов, которые кажутся полезными или нейтральными, рассказала кандидат медицинских наук, директор по лабораторной медицине и производству медицинской компании «ЛабКвест» Любовь Станкевич. В разговоре с «Лентой.ру» врач перечислила скрывающие угрозу продукты.

«Это могут быть сладкие напитки, йогурты, готовые завтраки, фитнес-батончики, сухофрукты, продукты "без сахара" или "на фруктозе". В международных рекомендациях обычно говорят о свободных сахарах. К ним относят сахар, добавленный производителем или самим человеком, а также сахара из меда, сиропов, фруктовых соков и концентратов. Для большинства взрослых их желательно держать ниже 10 процентов суточной калорийности. При рационе около 2000 килокалорий — это примерно до 50 грамм в день. Более строгий ориентир — около 5 процентов или 25 граммов в день», — поделилась Станкевич.

«Единой нормы «для мужчин» и «для женщин» в граммах на все случаи жизни нет. У мужчин из-за большей массы тела и расхода энергии цифра иногда может быть выше, но принцип расчета остается тем же: учитывают суточную калорийность, возраст, вес, физическую активность, наличие лишнего веса, преддиабета, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и других факторов риска», — Любовь Станкевич, кандидат медицинских наук.

По словам врача, особенно часто людей «подводят» продукты с репутацией полезных.

«Фрукты содержат клетчатку, витамины и микроэлементы, но у некоторых из них много быстрых углеводов: например, в бананах много крахмала, а в сладком винограде — сахаров. Это не делает фрукты вредными, но мера нужна. Если человек заменяет нормальную еду постоянными фруктовыми перекусами, сахарная нагрузка может оказаться выше, чем он рассчитывает», — предупредила она.

Соки и смузи еще коварнее, добавила Станкевич. Стакан сока часто воспринимается как легкий и здоровый продукт, хотя, по сути, это концентрат сахара без клетчатки цельного фрукта, рассказала эксперт. Она объяснила, что в ответ на такой прием повышается уровень глюкозы, затем инсулина, а через короткое время снова может появиться голод.

«Фруктозу тоже не стоит считать безопасной альтернативой обычному сахару. Продукты на фруктозе нельзя воспринимать как "разрешенные сладости": она нагружает обмен веществ, особенно если человек получает ее из сладких продуктов, напитков и десертов, а не из умеренного количества цельных фруктов. Сахарозаменители тоже не дают права есть сладкое без ограничений: они могут снижать калорийность конкретного продукта, но поддерживать привычку к чрезмерно сладкому вкусу», — сообщила врач.

«По самочувствию избыток сахара распознать трудно. Возможны тяга к сладкому, сонливость после еды, быстрый голод, колебания настроения, набор веса, ухудшение кожи и усталость даже при достаточном питании. Более тревожные признаки — постоянная жажда, частое мочеиспускание, резкое снижение или набор веса, сухость во рту, плохое заживление ран, повторяющиеся инфекции», — Любовь Станкевич, кандидат медицинских наук.

Станкевич заметила, что делать из сахара абсолютное зло не нужно — здоровому человеку можно иногда есть сладкое, если рацион сбалансирован, масса тела стабильна, лабораторные показатели в норме и нет заболеваний, при которых ограничения должны быть строже.

«Но считать сахар безобидной мелочью тоже нельзя: его избыток чаще складывается не из одной ложки в чае, а из напитков, перекусов, "полезных" батончиков, соков, готовых завтраков и привычки постоянно что-то подъедать», — заключила врач.

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