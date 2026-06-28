В чем опасность массажа шеи

Неосторожный массаж в шейно-воротниковой зоне может привести к опасным последствиям, в том числе к инсульту. Риски этой процедуры оценила сертифицированный массажист Юлия Адетона в разговоре с «Газетой.Ru».

Шея является зоной повышенного риска, предупредила специалист.

«Через нее проходят сонные и позвоночные артерии, которые обеспечивают кровоснабжение головного мозга. Эти сосуды не защищены мышцами так, как, например, бедренные артерии. Поэтому любое неправильное движение может быть опасным», — отметила она.

Основной риск — диссекция сосудистой стенки, при которой стенка артерии может расслоиться из-за повреждений при слишком интенсивном воздействии. После этого на месте начинается скопление крови, образуется тромб, который может либо перекрыть кровоток, либо оторваться и закупорить сосуд в мозге.

«Массаж с грубыми техниками может быть фактором риска диссекции сонной или позвоночной артерий», — уточнила специалист.

К таким техникам относятся те, которые включают вытягивание позвоночника или силовые приемы, которые не соответствуют состоянию тканей человека.

Если псле массажа возникают головная боль, головокружение, шум в ушах или онемение конечностей, надо немедленно обратиться за медпомощью.

Ранее сообщалось, что 27-летняя россиянка ослепла после массажа ног во Вьетнаме. Врачи рассказали, что подобные проблемы со здоровьем могут также возникнуть после мытья головы в парикмахерских.