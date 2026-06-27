Назван неожиданный продукт, восстанавливающий силы

Варенье может стать быстрым источником энергии после физических нагрузок.

Об этом в интервью NEWS.ru завила исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

По её словам, углеводы из варенья оперативно дают организму силы, а ягоды вроде малины, клубники и смородины сохраняют часть полезных веществ даже после приготовления, в частности, витамин C, укрепляющий иммунитет.

«При правильном приготовлении значительная часть микронутриентов остаётся в продукте», – подчеркнула Лялина.

При этом она предостерегла от чрезмерного употребления лакомства, так как из-за высокого содержания сахара варенье способно спровоцировать кариес, привести к набору веса и резкому росту уровня глюкозы в крови. Особенно осторожными стоит быть людям с диабетом или предрасположенностью к нему.

Кроме того, в промышленных образцах, добавила она, нередко встречаются искусственные добавки и консерванты, которые снижают пользу продукта. Длительная термическая обработка тоже уменьшает витаминную ценность: значительная часть полезных соединений при этом разрушается.