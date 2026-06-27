Популярный суп назвали одним из самых вредных блюд

Сливочный суп-пюре с беконом/копченостями и гренки во фритюре кажутся далеко не самым опасным вариантом для ЖКТ, но это не так.

«Иллюзия легкости. Жидкая консистенция не уменьшает жирность (сливки 33%, сыр, жареный бекон). Пюреобразная текстура создает высокую осмолярность, что может вызывать синдром демпинга у предрасположенных людей. Плюс копчености содержат полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), которые печени приходится обезвреживать в первую очередь», — сообщил «Свободной Прессе» врач-терапевт Владимир Думинский.

Однако есть полезная замена, вместо сливочного супа-пюре с беконом и гренками можно сделать суп-крем из тыквы или цветной капусты с запеченными семечками

«Основа: Запеченные тыква, морковь, сельдерей, немного картофеля. Вместо сливок 33% — кокосовое молоко (внимание: оно тоже жирное, но его жиры — среднецепочечные триглицериды, которые усваиваются без желчи и липазы, напрямую через воротную вену — это исключение для панкреатита). Либо просто добавить 1 ст. ложку сливочного масла 82% в конце — меньше по объему жира, чем сливки», - сообщил врач.

Бекон нужно заменить на вяленые томаты или несколько кусочков запеченного копченого перца. Копчености — нежелательны. Вкус «дымка» можно получить копченой паприкой (специя). Вместо гренок во фритюре сухарики из цельнозернового хлеба, подсушенные в тостере или на сухой сковороде.

Температура также имеет значение.