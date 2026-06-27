Почему идти после огорода в баню — прямой путь к инфаркту

После долгого дня на огороде многие дачники стремятся сразу отправиться в баню. Однако медики предупреждают – такая привычка опасна для здоровья.

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Заведующая Центром общественного здоровья Химкинской больницы Ольга Чиркова в беседе с "РЕГИОНЫ.РУ" рассказала, что поход в баню сразу после интенсивной работы на участке создает серьезную нагрузку на организм и может спровоцировать тяжелые последствия.

По словам специалиста, после работы в огороде организм уже находится в состоянии стресса – происходит потеря жидкости, мышцы устают, а сердечно-сосудистая система работает с повышенной нагрузкой. Кровь становится более густой, а сердце работает на пределе возможностей.

В этот момент резкий переход в жаркую парную только усиливает нагрузку. Высокая температура расширяет сосуды и ускоряет сердечный ритм. В сочетании с обезвоживанием и усталостью это может стать опасным триггером, особенно для людей со скрытыми или недиагностированными проблемами с сердцем и сосудами.

Как отмечает врач, именно в таких ситуациях чаще всего происходят обмороки, а у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями – инсульты и инфаркты.

Чтобы снизить риски, специалисты рекомендуют не идти в баню сразу после работы. Необходимо сначала восстановить водный баланс, отдохнуть, принять прохладный душ и выдержать паузу минимум 30–60 минут.

При этом стоит помнить, что людям с заболеваниями сердца баня допустима только после консультации с кардиологом, а в ряде случаев может быть полностью противопоказана. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".