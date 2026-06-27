Проблемы с эрекцией связали с уровнем холестерина

Признаки высокого уровня холестерина легко пропустить, предупреждает эксперт в области медицинской диагностики Фредерик Мандука.

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Один из тревожных сигналов у мужчин — проблемы с эрекцией. Высокий уровень холестерина приводит к сужению артерий в половом члене, что затрудняет достижение и поддержание эрекции, пояснил специалист.

Также Фредерик Мандука рекомендует обратить внимание на другие характерные симптомы высокого уровня холестерина в крови. Среди них сухожильные ксантомы (плотные желтоватые узелки на сухожилиях), роговичная дуга (сероватое кольцо вокруг радужки глаза), ксантелазмы (мягкие жёлтые бляшки на веках или коже).

Эти признаки не всегда опасны сами по себе, но они указывают на возможные проблемы с сердцем и сосудами, говорит эксперт.