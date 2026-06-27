Названы опасные последствия модного тренда из соцсетей

Стоматологи предупредили зумеров об опасных последствиях модного тренда из соцсетей с использованием отбеливающих полосок. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Пользователи массово закупают отбеливающие полоски по цене от 200 до 1000 рублей, которые обещают голливудскую улыбку за несколько дней, но могут оставить их без зубов. В их составе перекись водорода или карбамид осветляют эмаль, но многие, чтобы усилить эффект, держат полоски дольше положенного времени. В итоге к стоматологам приходят с ожогами десен, сильной болью, раздражением слизистой, повреждением эмали, обострением кариеса и даже воспалением зубного нерва.

Еще несколько лет назад такие пациенты были редкостью, но тренд с домашним отбеливанием вызвал волну обращений к врачам.

Ранее стоматологов напугал флешмоб, сутью которого является отбеливание зубов концентратом перекиси водорода.