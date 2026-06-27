В чем польза скандинавской ходьбы

Вы наверняка замечали на улицах пожилых людей с палками, напоминающими лыжные, которые энергично передвигаются по дорожкам. Это скандинавская ходьба, которую многие до сих пор воспринимают как "пенсионерский фитнес", и совершенно зря.

Новое исследование подтверждает: такие палки помогают не только мышцам, но и психике. В нем с участием людей с депрессией одну группу обучали скандинавской ходьбе, другую - нет. Результаты впечатлили: через 8 недель у 35-53,6% участников из первой группы наступила устойчивая ремиссия, уровень тревожности снижался быстрее, чем при обычной ходьбе, и все это без травм, что важно для тех, кому тяжелые нагрузки противопоказаны, пишет в своем канале врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Чтобы ходьба приносила пользу, важно выполнять технику правильно: спина прямая, плечи опущены и расслаблены; движение осуществляется по принципу противохода (левая нога - правая рука); рука двигается как маятник от плеча, сильно не сгибаясь в локте; палка ставится под углом для толчка; при выносе руки назад ладонь разжимается (палку держит ремешок).

Качественные палки для ходьбы - отличный подарок для пожилых родителей, бабушек и дедушек: это альтернатива душному спортзалу и даже психологу, повод выходить из дома, заводить знакомства и укреплять здоровье без таблеток, считает врач.