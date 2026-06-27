Офтальмолог объяснил, как солнце влияет на зрение на самом деле

Офтальмолог АО «Медицина» Сино Гоизиев объяснил в беседе с «Чемпионатом», как солнце влияет на зрение на самом деле. Многие люди считают, что солнце безопасно, если не смотреть прямо на него. Но ультрафиолет — невидимая часть спектра, которую мы не чувствуем, но которая накапливает своё действие годами.

Даже если вы не смотрели прямо на солнце, ультрафиолет может повредить глаза. Он вызывает как краткосрочные, так и долгосрочные последствия. Если вы смотрели прямо на солнце без защиты даже несколько секунд или минут, это может привести к ожогу сетчатки и потере зрения.

«Фотокератит — это поверхностный ожог роговицы после пребывания несколько часов на открытом пространстве, особенно в пустыне или на снегу, где УФ лучи отражаются. Проявляется через 4–6 часов после пребывания на солнце: боль, слезотечение, ощущение «песка», светобоязнь. Крайняя форма — «снежная слепота» у лыжников и альпинистов. Синдром сухого глаза — это воспаление слизистой, покраснение, дискомфорт. Это особенно заметно летом, когда солнце ярче и нагрузка на глаза выше», — сказал врач.

Долгосрочные последствия включают катаракту, повреждение белковых структур, возрастные изменения, поражение центральной зоны сетчатки, отвечающей за остроту зрения. УФ-А лучи проникают глубоко, запуская окислительные процессы. Это также усиливается летом, когда солнце ярче. Онкологические риски — меланома века и конъюнктивы — чаще встречаются у людей со светлой радужкой и без защиты. Это также усиливается летом, когда УФ нагрузка выше.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.