Терапевт рассказала, как спастись от сахарного диабета

Сахарный диабет всё чаще подкрадывается незаметно, а первые сигналы организма многие пропускают.

Врач-терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен в интервью NEWS.ru объяснила, как вовремя распознать риски и не допустить развития болезни.

По словам специалиста, важную роль играют регулярные анализы: они способны заранее предупредить о надвигающейся проблеме.

«Если показатели попадают в так называемую жёлтую зону – это не паника, а призыв к действию. Организм уже даёт сбой, но ситуацию ещё можно развернуть в свою пользу», – подчеркнула Тен.

К тревожным маркерам относят уровень глюкозы натощак 6,1–6,9 ммоль/л, показатель гликированного гемоглобина 5,7-6,4%, а также значения сахара через два часа после еды в диапазоне 7,8-11,0 ммоль/л.

Чтобы снизить риски, врач советует действовать сразу по нескольким направлениям. В первую очередь – скорректировать питание: основу рациона должны составлять овощи, нежирное мясо, рыба, бобовые и цельнозерновые крупы, а продукты с добавленным сахаром и рафинированными углеводами лучше исключить.

Не менее важна физическая активность: не менее 150 минут умеренных аэробных нагрузок в неделю плюс два три силовых занятия помогут мышцам эффективнее усваивать глюкозу.

Ещё два ключевых фактора – контроль веса и борьба со стрессом. Снижение массы тела всего на 5–7 % от исходного веса заметно уменьшает вероятность развития диабета. А регулярные практики для снижения стресса – будь то спорт, медитация или просто отдых — помогают не допускать избыточного выброса гормонов, повышающих сахар в крови.

Не стоит забывать и про сон: исследования показывают, что оптимальная его продолжительность – около 7 часов.

«Недосып, как и чрезмерный сон, способен провоцировать инсулинорезистентность. Соблюдение режима, отказ от гаджетов перед сном и отсутствие плотного ужина помогут поддерживать здоровый метаболизм», – резюмировала терапевт.

Как сообщала «Свободная Пресса», ранее Тен рассказала, что повышает риск приступа мигрени.