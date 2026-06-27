Врач раскрыл продукт, который есть в рационе каждого пациента-долгожителя

По словам уролога Марка Гадзияна, в рационе каждого его пациента-долгожителя присутствует. О его пользе для здоровья человека врач рассказал в личном блоге.

© Вечерняя Москва

Эксперт признался, что его удивило хорошее состояние здоровья некоторых пациентов в возрасте от 89 до 95 лет. Как выяснилось, все они ежедневно употребляют свежий чеснок. После этого врач решил подробнее изучить полезные свойства этого продукта.

По итогам изучения специалист пришел к выводу, что чеснок обладает антиоксидантными, антимутагенными и противовоспалительными свойствами, благодаря чему, в частности, способствует снижению риска развития онкологических заболеваний.

— Я как врач, должен сказать, чеснок скорее полезен как часть питания, но ни в коем случае не заменяет скрининг и лечение, — уточнил Гадзиян в своем Telegram-канале.

Чеснок известен всем своими антибактериальными и противовирусными свойствами. Однако не для всех он одинаково полезен. Подробнее об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

В начале июня стартовал сезон персиков. Этот фрукт любят многие россияне, однако, несмотря на большое количество в нем витаминов и минералов, в некоторых случаях он способен навредить здоровью. Подробнее об этом рассказывает «Вечерняя Москва».