Эксперт рассказал, когда можно заболеть под кондиционером

Кондиционер может привести к болезни в трёх ситуациях. Об этом рассказал Олег Морунов, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета.

По его словам, использование кондиционера может спровоцировать простуду в следующих случаях:

прямое воздействие холодного воздуха — если человек сидит прямо под потоком;

резкий перепад температур — когда разница между температурой в помещении и воздухом из кондиционера превышает 5–10 градусов;

загрязнённый фильтр — если кондиционер не чистится регулярно, в нём скапливаются бактерии, которые затем распространяются по комнате.

Кроме того, врач развеял популярные мифы. Например, кондиционер действительно может сушить кожу, но только если в помещении уже низкая влажность. Также кондиционер не нарушает адаптацию к жаре — наоборот, он помогает избежать перегрева и теплового удара. Организм быстро перестраивается, поэтому бояться «изнеживания» не стоит.

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