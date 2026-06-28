Какие салаты могут быть вреднее бургера

Некоторые салаты из меню сетей быстрого питания, которые позиционируются как полезная альтернатива бургерам, на деле способны превзойти их по калорийности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на диетолога Анастасию Лебедеву.

По словам эксперта, стремясь соответствовать тренду на здоровое питание, рестораны фастфуда добавили в ассортимент салаты, однако калорийные заправки делают блюдо энергоемким. Например, салат с курицей может содержать до 730 ккал — это больше, чем в двойном бургере.

Диетолог рекомендует внимательно изучать состав таких блюд, особенно в заведениях общественного питания. В некоторые салаты для сохранения свежести зелени могут добавлять пропиленгликоль (E1520), что также не способствует их пользе.

Самым вредным для пищеварения блюдом в фастфуде остается картофель фри. Лебедева объяснила, что сочетание жира, соли и крахмала делает его крайне тяжелым для организма. Однако главная опасность — в способе приготовления: при жарке во фритюре, особенно на повторно используемом масле, образуются канцерогенный акриламид, трансжиры и альдегиды. Эти вещества разрушают клетки, повышают уровень «плохого холестерина и многократно увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее кандидат медицинских наук, диетолог Дарья Русакова рассказала, что жарка на нерафинированном масле опасна для здоровья: при нагревании в нем образуются канцерогены и трансжиры, повышающие риск онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний.